Поветкин проиграл Уайту и лишился титула временного чемпиона WBC

Фото: James Chance/Getty Images

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российский боксер Александр Поветкин потерпел поражение от британца Диллиана Уайта в матче-реванше в Гибралтаре.

Поединок завершился победой Уайта в четвертом раунде техническим нокаутом.

Таким образом, Поветкин лишился титула временного чемпиона WBC в супертяжелом весе.

💥 Dillian Whyte stops Alexander Povetkin in round 4 to even the score between the two #PovetkinWhyte2 pic.twitter.com/bGo3YE6kIA — Boxing World UK 🥊 (@BoxingWorldUk) March 27, 2021

Первый бой между соперниками прошел 23 августа 2020 года в Великобритании. Тогда россиянин нокаутировал Уайта в пятом раунде и стал обладателем титула. Сам нокаут признан нокаутом года.

В связи с положительным тестом на коронавирус россиянина (Уайт не поверил) бой-реванш Поветкина против британца, намеченный на 21 ноября, был дважды перенесен и в итоге состоялся только в этот раз.

Для 41-летнего Поветкина поражение в Гибралтаре стало третьим в карьере при 36 победах (25 из них – нокаутом) и одной ничьей. Что касается 32-летнего Уайта, у него теперь 28 побед (19 – нокаутом) при двух поражениях.