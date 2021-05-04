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Турецкий "Анадолу Эфес" стал соперником ЦСКА в полуфинале Евролиги

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Турецкий баскетбольный клуб "Анадолу Эфес" нанес поражение испанскому "Реалу" в решающем пятом матче серии 1/4 финала Евролиги.

На своей площадке он взял верх со счетом 88:83 (18:21, 18:20, 24:16, 28:26), после чего счет в серии до трех побед стал 3-2 в его пользу.

Турнирная сетка вывела турецкую команду на действующего победителя турнира московский ЦСКА.

Финал четырех пройдет в немецком Кельне 28-30 мая. Одним из претендентов на участие в нем является петербургский "Зенит", который в четвертьфинале встречается с испанской "Барселоной". Во вторник в Барселоне пройдет пятая встреча в серии, счет в которой в настоящий момент 2-2.

баскетбол Евролига

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