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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:08

ЦСКА обыграл "Фенербахче" и вышел в "Финал четырех" баскетбольной Евролиги

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Баскетбольный клуб ЦСКА (Москва) обыграл соперников из "Фенербахче" (Стамбул) в третьем матче четвертьфинала Евролиги.

Спорт"Барселона" обыграла "Зенит" и вышла вперед в серии 1/4 финала ЕвролигиЧитать подробнее

Встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась со счетом 68:85 (24:17, 15:27, 11:27, 18:14). Самым результативным игроком встречи стал форвард ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 34 очка.

Итоговый счет в серии - 3:0 в пользу ЦСКА.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял второе место и, согласно формату, в четвертьфинале ему досталась команда с седьмого места, которое заняло "Фенербахче".

ЦСКА в полуфинале ждет противостояние с победителем пары "Анадолу Эфес" (Турция) - "Реал" (Испания). Здесь пока выигрывает "Анадолу" (2-1).

Действующим победителем Евролиги является ЦСКА, он выиграл ее в сезоне-2018/19. Предыдущий сезон-2019/20 завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.

Финал четырех пройдет в немецком Кельне 28 и 30 мая.

Баскетбол ЦСКА Фенербахче Евролига

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