Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:04

"Зенит" сравнял счет в четвертьфинальной серии Евролиги с "Барселоной"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в пятницу на своей арене нанес поражение испанской "Барселоне" в четвертом матче серии 1/4 финала Евролиги.

СпортЦСКА обыграл "Фенербахче" и вышел в "Финал четырех" баскетбольной ЕвролигиЧитать подробнее

Встреча на "СИБУР-Арене" завершилась со счетом 74:61 (25:13, 11:13, 22:12, 16:23). Самым результативным ее игроком стал канадский защитник "Зенита" Кевин Пангос, набравший 22 очка.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2-2. Решающий матч пройдет 4 мая в Барселоне.

Победитель этой пары в 1/2 финала встретится с лучшей командой пары "Олимпия Милан" (Италия) - "Бавария" (Германия), где итальянский клуб лидирует в серии со счетом 2-1.

В текущем сезоне Евролиги "Зенит" занял восьмое место в регулярном чемпионате. "Барселона" финишировала на первом месте.

Действующим победителем Евролиги является московский ЦСКА, который в нынешнем сезоне уже дошел до "Финала четырех".

баскетбол Евролига

Новости по теме

Новости

Ласицкене, Сидорова и еще два легкоатлета из РФ получили нейтральные старты

Ласицкене, Сидорова и еще два легкоатлета из РФ получили нейтральные старты

Илья Ковальчук покидает "Авангард" и намерен вернуться в НХЛ

Илья Ковальчук покидает "Авангард" и намерен вернуться в НХЛ

Борис Миронов стал новым главным тренером ХК "Спартак"

МЮ забил шесть мячей "Роме" в первом полуфинальном матче Лиги Европы

Музыка Чайковского заменит гимн РФ на ЧМ по хоккею

Музыка Чайковского заменит гимн РФ на ЧМ по хоккею

В Петербурге завели уголовное дело после инцидента с бойцами ММА

Матч 29-го тура РПЛ "Локомотив" - "Динамо" пройдет в Химках

"Авангард" впервые в истории выиграл Кубок Гагарина КХЛ

"Авангард" впервые в истории выиграл Кубок Гагарина КХЛ

КДК отменил красную карточку футболиста ЦСКА Ахметова

Эксперты РФС признали ошибкой удаление Ахметова в матче со "Спартаком"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код