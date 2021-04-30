"Зенит" сравнял счет в четвертьфинальной серии Евролиги с "Барселоной"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в пятницу на своей арене нанес поражение испанской "Барселоне" в четвертом матче серии 1/4 финала Евролиги.

Встреча на "СИБУР-Арене" завершилась со счетом 74:61 (25:13, 11:13, 22:12, 16:23). Самым результативным ее игроком стал канадский защитник "Зенита" Кевин Пангос, набравший 22 очка.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2-2. Решающий матч пройдет 4 мая в Барселоне.

Победитель этой пары в 1/2 финала встретится с лучшей командой пары "Олимпия Милан" (Италия) - "Бавария" (Германия), где итальянский клуб лидирует в серии со счетом 2-1.

В текущем сезоне Евролиги "Зенит" занял восьмое место в регулярном чемпионате. "Барселона" финишировала на первом месте.

Действующим победителем Евролиги является московский ЦСКА, который в нынешнем сезоне уже дошел до "Финала четырех".