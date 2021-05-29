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Лучано Спаллетти возглавил "Наполи"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Лучано Спаллетти занял аналогичный пост в итальянском "Наполи".

"Рад сообщить, что с 1 июля новым главным тренером "Наполи" будет Лучано Спаллетти", - приводит пресс-служба "Наполи" слова президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.

Предыдущим наставником "Наполи" был Дженнаро Гаттузо. По окончании сезона он покинул "Наполи" и возглавил "Фиорентину".

С 2009 по 2014 годы 62-летний Спаллетти работал в "Зените", что является единственным зарубежным опытом работы. Петербургскую команду он дважды привел к выигрышу чемпионата России, по разу – Кубка России и Суперкубка России. Среди итальянских клубов, которые он тренировал, "Рома" и "Интер".

футбол Италия

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