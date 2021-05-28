Андреа Пирло покинул пост главного тренера Ювентуса"

Тренер Андреа Пирло фото: Giorgio Perottino/Getty Images

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Ювентус" объявил об уходе Андреа Пирло с поста главного тренера команды.

"Спасибо за все, Андреа!" – говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

42-летний Пирло возглавил "Ювентус" в августе 2020 года. Он привел команду к выигрышу Кубка Италии и Суперкубка Италии. Однако команда впервые с 2011 года не смогла выиграть чемпионат страны (победителем Серии А стал "Интер").

GRAZIE per tutte le emozioni vissute insieme!

🏆🏆⚪⚫ @Pirlo_Official — JuventusFC (@juventusfc) May 28, 2021

Будучи игроком, Пирло выступал в "Ювентусе" с 2011 по 2015 годы, четыре раза выиграв в составе команды чемпионат Италии, два раза – Суперкубок Италии, один раз - Кубок Италии.

До "Ювентуса" Пирло играл за "Милан" – с 2001 по 2011 годы. В "Милане" он по два раза выиграл чемпионат Италии, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА. По разу – Кубок Италии, Суперкубок Италии и чемпионат мира среди клубов.

В составе сборной Италии Пирло стал чемпионом мира-2006.