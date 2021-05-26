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"Интер" расстался с главным тренером Конте

Стороны расторгли контракт после чемпионского сезона - первого с 2010 года

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Интер" объявил об уходе Антонио Конте с поста главного тренера команды.

Как сообщается на сайте "Интера", клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Ранее в среду СМИ анонсировали отставку 51-летнего специалиста, сообщив о возникших разногласиях между руководством и тренером.

Конте возглавил "Интер" в 2019 году, а по итогам сезона-2020/21 команда стала чемпионом Италии. Чемпионский титул она завоевала впервые с 2010 года, прервав гегемонию "Ювентуса".

футбол Италия

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