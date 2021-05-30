Гандболистки ЦСКА проиграли "Дьеру" в матче за третье место ЛЧ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Московский гандбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от венгерского "Дьера" в матче за третье место женской Лиги чемпионов.

Результат встречи, прошедшей в Кельне, - 32:21 (18:8) в пользу венгерской команды.

Накануне ЦСКА в полуфинале уступил норвежской команде "Вайперс".

В решающем матче гандболистки "Вайперс" в воскресенье сыграют с французским клубом "Брест Бретань".

Для ЦСКА, образованного в 2019 году, это дебютное участие в ЛЧ. Команда, ставшая третьей в российской Суперлиге по итогам сезона-2019/20, получила wild card.

В сезоне-2020/21 ЦСКА выиграл чемпионат России.

Что касается "Дьер", венгерская команда является пятикратным победителем Лиги чемпионов, в том числе она выиграла три предыдущих розыгрыша подряд.