Новейший чемпион России

ЦСКА стал победителем женского чемпионата страны по гандболу, победив в финале действующего и многократного победителя турнира

Фото: пресс-служба ПГК ЦСКА

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Гандболистки московского ЦСКА со счетом 26:29 уступили команде "Ростов-Дон" на выезде, но именно это поражение стало для армейского клуба золотым.

Это был ответный финальный матч чемпионата России в женской Суперлиге. В первой игре ЦСКА добился преимущества с разницей в семь очков. В итоге по сумме двух встреч московская команда оказалась сильнее и завоевала первый трофей в своей еще молодой истории.

После первого, московского матча (30:23 в пользу ЦСКА), главный тренер команды "Ростов-Дон" швед Пер Юханссон был обескуражен: еще бы, его подопечные впервые за продолжительное время проиграли на внутренней арене, да еще и с солидным отставанием в счете. Впрочем, на ответную игру он было настроен решительно: пообещал настроить команду так, чтобы она в Ростове-на-Дону сделала с ЦСКА то же самое, что и соперник – с его коллективом.

Однако события в игре на площадке ростовчанок вынуждали сомневаться в реализации его плана: первый тайм выиграл ЦСКА – 13:12. Во второй половине встрече ее хозяйкам удалось усилить натиск, но максиму, на что его хватило, это преимущества в три мяча.

ЦСКА является молодой командой, она была образована в 2019 году. Однако ее чемпионство можно оценивать как не сенсацию, а закономерность. Еще при создании клуба его пополнил ряд именитых и титулованных, имеющих опыт побед, игроков. Перед стартом сезона в ЦСКА усилился и другими топовыми новичками. Среди этих гандболисток и те, благодаря которым удерживал свою гегемонию "Ростов-Дон": четырехкратная (теперь уже пятикратная) чемпионка России, чемпионка мира и ОИ, правый крайний сборной России Мария Судакова, десятикратная теперь уже чемпионка России, олимпийская чемпионка и чемпионка мира вратарь Анна Седойкина, пятикратная (четыре – в составе "Ростов-Дон") чемпионка России, олимпийская чемпионка Елена Ильина и другие.

Дополнительные потери, помимо трансферных, у "Ростов-Дона" вызвали травмы ведущих игроков. Так, в финальных матчах против ЦСКА не смогли сыграть правая полусредняя Анна Вяхирева, линейные Анна Лагерквист и Анастасия Лобач. Возвращение в строй к следующему сезону, возможно, и даст ответ на вопрос: поражение от ЦСКА стало следствием их травм или армейский клуб созрел для того, чтобы стать лидером на годы, как многократный чемпион, обладатель Кубка, Суперкубка России, победитель еврокубковых турниров "Ростов-Дон". Ведь по ходу основного турнира, предшествовавшего плей-офф, "Ростов-Дон" дважды обыграл ЦСКА и вообще выиграл все матчи.

Для ЦСКА, между тем, сезон еще не завершен: впереди "Финал четырех" Лиги чемпионов, куда он, в отличие от "Ростов-Дона" попал. Причем, само участие московской команды в главном клубном турнире Европы стало возможным благодаря wild card (специальное приглашение) от организаторов. "Финал четырех" пройдет в Будапеште и стартует 29 мая.

Высказывания наставников команд (приводит пресс-служба "Ростов-Дона").

Ольга Акопян, и.о. главного тренера ЦСКА

"Я довольна результатом, мы знали, чего ждать, понимали, что "Ростов-Дон" очень сильный клуб. Представили, что у нас нет задела в семь голов, и настраивались на победу. Не вышло выиграть, было тяжело, душно, в какие-то моменты усталость дала о себе знать. Огромное спасибо нашим игрокам за игру и за сезон, я горжусь ими. Спасибо нашему тренерскому штабу. Спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать".

Пер Юханссон, главный тренер "Ростов-Дона".

"Всегда, когда выигрываешь медали, можно порадоваться, но это не тот случай. Мы начали матч плохо, в отличие от ЦСКА. Потом перестроили защиту на 6:0 на некоторое время, это помогло. У игроков было большое желание победить, из-за этого иногда не хватало дисциплины, хотя у нас были хорошие отрезки. У соперника отлично действовали Ильина и Дмитриева, они показали невероятную игру. Поздравляю Ольгу Акопян, которая только недавно возглавила команду. Это очень хороший тренерский дебют. Еще отмечу, что на площадке в этом матче было два отличных голкипера. Мы сражались до конца, но не получилось завоевать трофей".

Владимир Нардин