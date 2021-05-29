Гандболистки ЦСКА проиграли "Вайперс" в полуфинале Лиги чемпионов

Слева направо: Анастасия Илларионова (ЦСКА) и Хенни Рейстад ("Вайперс") Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Московский гандбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от норвежской команды "Вайперс" в 1/2 финала женской Лиги чемпионов.

Встреча в рамках "Финала четырех" в Будапеште завершилась со счетом 33:30 (18:12) в пользу "Вайперс".

В решающем матче гандболистки "Вайперс" в воскресенье сыграют с французским клубом "Брест Бретань", который в полуфинале обыграл соперниц из "Дьера" (Венгрия).

С клубом "Дьер" в матче за третье место сыграет ЦСКА.

Для ЦСКА, образованного в 2019 году, это дебютное участие в ЛЧ. Команда, ставшая третьей в российской Суперлиге по итогам сезона-2019/20, получила wild card.

В сезоне-2020/21 ЦСКА выиграл чемпионат России.