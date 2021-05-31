Касаткина и Грачева вышли во второй круг Roland Garros

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российские теннисистки Дарья Касаткина и Варвара Грачева выиграли в матчах первого круга турнира Большого шлема Roland Garros.

Касаткина, занимающая 37-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла японку Мисаки Дои (79) с результатом 6:3, 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.

Во втором круге Касаткина сыграет против швейцарки Белинды Бенчич (11), которая ранее обыграла Надию Подороску (Аргентина, 42) со счетом 6:0, 6:3.

Грачева (88) обыграла Лару Арруабаррену (Испания, 192) со счетом 6:2, 6:3. Россиянка одержала победу за 1 час 15 минут.

В следующем этапе турнира Грачевой предстоит встретиться с победительницей матча между Камилой Джорджи (Италия, 80) и Петрой Мартич (Хорватия, 23).

Кроме того, из турнира выбыла россиянка Анна Блинкова (77), которая проиграла представительнице США Хейли Баптист (203) с результатом 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 12 минут.

Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.