Даниил Медведев вышел во второй круг Roland Garros
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Александра Бублика (Казахстан) в матче первого круга турнира Большого шлема Roland Garros.
Результат встречи - 6:3, 6:3, 7:5 в пользу Медведева.
Матч продолжался 1 час 56 минут.
Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Бублик находится на 37-й строчке.
Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча между американцем Томми Полом (52) и австралийцем Кристофером О'Коннеллом (129).
Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.