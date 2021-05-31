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Даниил Медведев вышел во второй круг Roland Garros

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Александра Бублика (Казахстан) в матче первого круга турнира Большого шлема Roland Garros.

Результат встречи - 6:3, 6:3, 7:5 в пользу Медведева.

Матч продолжался 1 час 56 минут.

Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Бублик находится на 37-й строчке.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча между американцем Томми Полом (52) и австралийцем Кристофером О'Коннеллом (129).

Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.

теннис

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