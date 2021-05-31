Организаторы Roland Garros пригрозили Наоми Осаке отстранением

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вторая ракетка мира Наоми Осака может быть отстранена от участия в Открытом чемпионате Франции по теннису, сообщает "Би-би-си". Кроме того, японскую теннисистку могут не допустить и до других турниров серии Большого шлема, если она не прекратит бойкотировать общение с прессой.

Отмечается, что все четыре турнира (Roland Garros, "Уимблдон", US Open и Australian Open) выступили с общим заявлением и предупредили Осаку, что ей грозят штрафы и возможное исключение из соревнований.

На прошлой неделе Осака заявила, что не будет давать никаких пресс-конференций в ходе Roland Garros, потому что хочет "уберечь свое психическое здоровье". По ее мнению, заставлять игроков отвечать на вопросы СМИ после поражения - это "пинать лежащего".

Спортсменку уже оштрафовали на $15 тыс. за отказ общаться со СМИ после победы в первом круге турнира над румынкой Патрисией Марией Тиг.

Организаторы Roland Garros сразу после громкого заявления Осаки предложили ей пересмотреть решение, а также безуспешно пытались "проверить ее состояние".

"Ключевым элементом правил турниров "Большого шлема является обязанность игроков общаться с журналистами независимо от исхода их матча. Это обязанность, которую спортсмены возлагают на себя ради тенниса, фанатов и ради самих себя", - говорится в заявлении турнира.

Организаторы подчеркивают, что правила существуют для того, чтобы все участники были в одинаковом положении.