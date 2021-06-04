Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Roland Garros
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев со счетом 6:4, 6:2, 6:4 обыграл американца Райлли Опелку в матче третьего круга турнира Большого шлема Roland Garros.
Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Опелка - 35-й.
В следующем круге россиянин сыграет против победителя встречи между Маркосом Гироном (США, 84) и Кристьяном Гарином (Чили, 23).
Соревнования в основной сетке Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.