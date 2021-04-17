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Даниил Медведев назвал сумасшедшим успех россиян в мужском теннисе

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев считает, что успешное выступление отечественных теннисистов в мужской категории будет способствовать росту популярности этого вида спорта в РФ.

"То, что сейчас происходит это просто сумасшедше. Мы в этом году выиграли в Австралии командный турнир. Мы с ранних лет играли с Рублевым и Хачановым на разных турнирах. А когда нам стукнуло по 21 году, все начали говорить, что мы будем выигрывать кубок Кубок Дэвиса и все командные соревнования", - сказал Медведев в интервью Олегу Тинькову в вышедшей в субботу программе "Бизнес-секреты" на YouTube.

"Это радует. Мы надеемся, что вдохновляем людей отдавать детей на теннис и воспитывать новое поколение российских теннисистов", - сказал российский теннисист.

В настоящее время в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов входят два россиянина – Даниил Медведев (2-е место) и Андрей Рублев (8), накануне впервые в карьере победивший испанца Рафаэля Надаля. Кроме того, 23-е место занимает Карен Хачанов, 29-е – Аслан Карацев.

В начале 2021 года сборная России (Медведев, Рублев, Карацев) выиграла ATP Cup, позднее Медведев дошел до финала Australian Open, где уступил сербу Новаку Джоковичу. В 2019 году Медведев доходил до финала US Open, где уступил Надалю.

теннис Даниил Медведев

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