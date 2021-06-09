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Медведев проиграл Циципасу в четвертьфинале Roland Garros

Медведев проиграл Циципасу в четвертьфинале Roland Garros
Фото: Thibault Camus/AP/TASS

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев в матче 1/4 финала Roland Garros уступил греку Стефаносу Циципасу.

Результат встречи в Париже - 6:3, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу спортсмена из Греции.

В настоящее время Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает второе место. Циципас находится на пятой строчке. Его соперником в полуфинале будет Александр Зверев (Германия, 6-е место в рейтинге АТР).

Даниил Медведев был последним представителем России на Открытом чемпионате Франции-2021 в одиночном мужском разряде. Ранее из основной сетки турнира выбыли Карен Хачанов, Аслан Карацев, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин.

Теннис Даниил Медведев Roland Garros АТР

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