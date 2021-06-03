Россиянин Медведев вышел в третий круг Roland Garros

Даниил Медведев на теннисном турнире Roland Garros Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Томми Пола в матче второго круга турнира серии Большого шлема Roland Garros.

Встреча завершилась с результатом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3 в пользу Медведева. Продолжительность матча - 2 часа 18 минут.

Медведев занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Пол идет на 52-м месте. В третьем круге Медведев сыграет с другим представителем США - Райлли Опелкой (35), который обыграл испанца Хауме Мунара (72) со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 7:5.

Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.