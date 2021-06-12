Футбольная фан-зона в "Лужниках" продолжит работу в "длинные выходные"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Фан-зона для просмотра чемпионата Европы по футболу на стадионе "Лужники" продолжит свою работу в нерабочие дни с 12 по 19 июня, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Ограничения не отразятся на работе фан-зоны в "Лужниках". (...) На фон-зоне соблюдаются антикоронавирусные ограничения, в их числе - ношение масок и социальное дистанцирование", - сказал он в субботу.

Немерюк добавил, что площадка рассчитана на 5 тыс. гостей, организаторы ожидают около 3,5 тыс. зрителей.

Ранее власти Москвы объявили 15-19 июня нерабочими днями из-за ситуации с коронавирусом.

Чемпионат Европы по футболу начался накануне. Он продлится по 11 июля.