20 российских штангистов обвинены в применении допинга

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Международное агентство допинг-тестирования (ITA) опубликовало доклад о расследовании нарушений в тяжелой атлетике с 2009 по 2019 год.

После расследований, проведенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и профессором Ричардом Маклареном, а также после изучения данных Московской лаборатории (LIMS), ITA выдвинуло обвинения в применении допинга в отношении 20 российских спортсменов.

Восемь из двадцати случаев все еще находятся на рассмотрении.

В конце апреля сообщалось, что ВАДА проверила данные 298 российских спортсменов из базы данных Московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год.