Первую российскую штангистку-чемпионку ОИ дисквалифицировали за допинг

При этом Оксана Сливенко давно уже завершила карьеру

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике 2008 года Оксана Сливенко признана виновной в нарушении антидопинговых правил по итогам проверки данных Московской лаборатории, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Согласно информации, россиянка дисквалифицирована, срок действия наказания исчисляется с 1 марта 2021 года.

Между тем, Сливенко завершила профессиональную карьеру в 2014 году.

В декабре 2020 года сообщалось, что Сливенко была дисквалифицирована на два года с февраля 2018 года на основании решения Российского антидопингового агентства.

На Играх-2008 в Пекине Сливенко изначально завоевала серебро в весовой категории до 69 кг. Однако победительницу, китаянку Лю Чуньхун в итоге дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, а золотую медаль передали Сливенко.

Таким образом Сливенко стала первой олимпийской чемпионкой в истории российской тяжелой атлетики.