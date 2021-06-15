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Российский штангист Селютин получил новые 10 лет дисквалификации

Этот срок будет отсчитываться с осени 2023 года, когда закончится предыдущий 10-летний

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало тяжелоатлета Юрия Селютина сроком на 10 лет, сообщает пресс-служба РУСАДА.

Как отмечается в сообщении, спортсмен нарушил п. 10.11.1 Общероссийских антидопинговых правил (Запрет на участие в течение срока дисквалификации). Ранее сообщалось, что в 2013 году, Селютин был дисквалифицирован на 10 лет за нарушение антидопинговых правил, которое к тому моменту у него было вторым.

Новый срок дисквалификации начинается со 2 октября 2023 года.

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