В Берлине призвали уменьшить число зрителей на матчах Евро в Лондоне

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер призвал правительство Великобритании сократить число болельщиков, которые допускаются на трибуны стадиона "Уэмбли" во время матчей чемпионата Европы-2020, сообщает газета Suddeutschen Zeitung.

Причина - резкое распространенение штамма "дельта" COVID-19,

Зеехофер рассказал , что пускать на стадионы тысячи фанатов во время распространения нового штамма коронавируса "дельта" будет "безответственно". Он обратился к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также к британскому правительству с просьбой "значительно уменьшить количество зрителей".

Матч 1/8 финала Евро-2020 Англия - Германия во вторник вечером "Уэмбли" смогут посетить до 45 тыс. болельщиков, и это примерно половина вместимости стадиона. На матчи полуфиналов и финала планируется увеличить это число до 60 тыс. человек - до 75% от общей вместимости.

В Германии несколько матчей турнира прошли на мюнхенском стадионе "Альянц Арена", на который было допущено около 14 тыс. зрителей - 20% от общей вместимости. По словам Зеехофера, другим стадионам, которые примут матчи Евро-2020, также стоит придерживаться отметки в 20%.

За последние сутки в Германии было выявлено 404 случая заражения COVID-19, за весь период пандемии зарегистрировано 3,7 млн случаев. В Великобритании за сутки выявили более 22 тыс. случаев заболевания COVID-19, и 4,7 млн с начала пандемии.