Стадион "Динамо" в Москве готов принять у себя Суперкубок

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Поле ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" готово к проведению матча за Суперкубок России по футболу, если он будет перенесен из Калининграда, заявил журналистам генеральный директор УК "Динамо" Андрей Лунтовский.

"Сейчас обсуждается перенос матча за Суперкубок (из Калининграда - ИФ), мы готовы предоставить нашу арену для проведения этой игры", - сказал Лунтовский.

Матч за Суперкубок запланирован на 17 июля в Калининграде. Поединок может быть перенесен из-за роста распространения коронавируса в стране.

Он также заверил, что арена готова принять у себя домашние матчи сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года против Словакии (8 октября) и Кипра (11 ноября). 1 сентября россияне примут хорватов в Лужниках, 7 сентября российская команда в Волгограде сыграет со сборной Мальты.

"Мы всегда заявляем свой стадион на проведение подобных матчей, но окончательное решение за РФС. Мои коллеги ежедневно общаются с представителями союза", - сообщил Лунтовский.