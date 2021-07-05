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Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Уимблдоне

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов завоевал путевку в 1/4 финала турнира Большого шлема Wimbledon.

В матче четвертого круга соревнования он нанес поражение американцу Себастьяну Корде. Результат встречи, растянувшейся на пять сетов, - 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 3 часа 48 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 29-е место, Корда – 50-е.

Турнирная сетка выводит россиянина на победителя пары Денис Шаповалов (Канада) – Роберто Баутиста-Агут (Испания).

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