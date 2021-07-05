Россиянки не попали в четвертьфинал Wimbledon в одиночном разряде
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Людмила Самсонова проиграла представительнице Чехии Каролине Плишковой в четвертом круге турнира Большого шлема Wimbledon.
Результат встречи – 6:2, 6:3 в пользу Плишковой.
Чешская теннисистка занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 13-е место, российская – 65-е.
Вылет Самсоновой из турнира означает, что ни одной российской теннисистке не удалось пробиться в четвертьфинал соревнования в одиночном разряде.