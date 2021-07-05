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Россиянки не попали в четвертьфинал Wimbledon в одиночном разряде

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Людмила Самсонова проиграла представительнице Чехии Каролине Плишковой в четвертом круге турнира Большого шлема Wimbledon.

Результат встречи – 6:2, 6:3 в пользу Плишковой.

Чешская теннисистка занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 13-е место, российская – 65-е.

Вылет Самсоновой из турнира означает, что ни одной российской теннисистке не удалось пробиться в четвертьфинал соревнования в одиночном разряде.

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