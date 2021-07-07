Итальянец Берреттини вышел в полуфинал турнира в Уимблдоне

Фото: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Итальянский теннисист Маттео Берреттини обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинальной встрече турнира Большого шлема Wimbledon.

Берреттини, занимающий девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) обыграл Оже-Альяссима (19) со счетом 6:3, 5:7, 7:5, 6:3. Соперники провели на корте 3 часа 5 минут.

Берреттини в полуфинале сыграет против поляка Хуберта Хуркача (18). Во втором полуфинале встретятся лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович и канадец Денис Шаповалов (12), обыгравший в четвертьфинале россиянина Карена Хачанова.

Турнир проходит в Лондоне с 28 июня по 11 июля.