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Федерер не смог выйти в полуфинал турнира в Уимблдоне

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Польский теннисист Хуберт Хуркач победил швейцарца Роджера Федерера в четвертьфинале турнира Большого шлема Wimbledon.

Результат встречи – 6:3, 7:6 (7:4), 6:0 в пользу поляка. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут.

Хурчак, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 18-е место, впервые в карьере дошел до полуфинала турнира Большого шлема. 20-кратный победитель турниров Большого шлема (в том числе – восьмикратный триумфатор Wimbledon), восьмая ракетка мира Федерер выбыл из борьбы.

теннис

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