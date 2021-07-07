Хачанов проиграл Шаповалову в четвертьфинале турнира в Уимблдоне

Россиян в мужском и женском одиночных разрядах соревнования не осталось

Теннисист Карен Хачанов Фото: PA/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов выбыл из турнира в Уимблдоне, уступив в четвертьфинале представителю Канады Денису Шаповалову.

Результат встречи – 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4 в пользу Шаповалова. Ее продолжительность составила 3 часа 25 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 29-е место, Шаповалов – 12-е.

В полуфинале канадский теннисист сыграет с действующим победителем Wimbledon первой ракеткой мира Новаком Джоковичем (Сербия).

Что касается Хачанова, он оставался последним представителем России во взрослых мужском и женском одиночных разрядах.