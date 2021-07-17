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УЕФА компенсировал Дублину и Бильбао перенос матчей Евро-2020

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - УЕФА компенсировал Дублину и Бильбао перенос матчей Евро-2020, дав этим городам право провести финалы других европейских турниров. Об этом сообщает Associated Press.

По решению организации Дублин примет у себя заключительный матч Лиги Европы в 2024 году, а Бильбао - в 2025 году. Также в Бильбао пройдет финал женской Лиги чемпионов в 2024 году.

В УЕФА отметили, что города заслужили компенсацию за их усилия и финансовые затраты на подготовку к матчам Евро-2020.

Бильбао лишили права принимать матчи чемпионата Евро-2020 в апреле. Санкт-Петербург принял три игры турнира, которые должны были пройти в Дублине. УЕФА решил перенести матчи из Дублина и Бильбао так как их власти не смогли дать гарантии соблюдения ограничений, связанных с коронавирусом.

УЕФА Евро-2020 Футбол

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