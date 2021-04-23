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Три матча Евро-2020 перенесены из Дублина в Санкт-Петербург

Три матча Евро-2020 перенесены из Дублина в Санкт-Петербург
Стадион "Газпром Арена"
Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербург получает право провести еще три матча чемпионата Европы-2020, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в пятницу.

"Три матча группы E, первоначально запланированные на Дублин, будут перенесены на стадион "Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Помимо этого в Санкт-Петербурге пройдут и ранее внесенные в план три матча группы В и четвертьфинал.

Еще один матч, запланированный на Дублин, 1/8 финала, перенесен на стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Кроме того, четыре игры, которые должны были пройти в Бильбао, перенесены в Севилью. Здесь пройдут три матча группы Е и матч 1/8 финала. Отмечается, что местные власти подтвердили намерение предоставить зрителям 30% мест от общей заполняемости стадиона.

Евро-2020 пройдет в 2021 году с 11 июня по 11 июля.

футбол Евро-2020

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