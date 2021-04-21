Бильбао не примет матчи чемпионата Европы по футболу

Соответствующее письмо испанский город получил от УЕФА

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Испанский город Бильбао лишен права принимать матчи чемпионата Европы о футболу-2020, сообщает пресс-служба региона.

Как отмечается в заявлении, УЕФА уведомил Бильбао о том, что местный стадион "Сан-Мамес" исключен из числа арен, на которых будут проходить матчи Евро-2020.

Власти Бильбао утверждают, что сделали все возможное, чтобы город принял игры турнира.

"Мы не позволим поставить под сомнение проверенный многолетний опыт и способность баскских властей проводить мероприятия международного масштаба", - говорится в заявлении.

"Ни в одном из сообщений УЕФА мы не нашли ни одной причины (отзыва права на проведения матчей Евро) - спортивной, социальной или экономической, и тем более связанной с общественным здравоохранением, контролем и мерами по предотвращению распространения коронавируса", - подчеркивают местные власти.

Евро-2020 пройдет в 2021 году в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, который примет три матча группового этапа и один четвертьфинал. Чемпионат Европы должен был пройти в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Как сообщалось, Бильбао, Мюнхен и Дублин пока не предоставили УЕФА гарантии допуска зрителей на арены Евро-2020.