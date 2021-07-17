Российские регбисты впервые за десять лет проиграли Португалии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Российские регбисты проиграли португальцам в домашнем матче чемпионата Европы.

Матч, который состоялся в субботу в Нижнем Новгороде, закончился со счетом 26:49 (14:20). В составе хозяев попытки занесли Виктор Гресев, Герман Силенко (дважды) и Антон Сычев, штрафные точно пробил Юрий Кушнарев.

Сборная Португалии сохранила второе место в турнирной таблице (14 очков). Россияне - четвертые (4). Лидирует сборная Грузии (23).

Сборная России впервые за десять лет уступила Португалии. До этого россияне проиграли португальцам в 2011 году в Кубке европейских наций (19:21).