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"Рубин" приостановил продажу билетов на матч РПЛ против "Спартака"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" сообщил о приостановке продажи билетов на выездной матч 1-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги против казанского "Рубина".

В сообщении пресс-службы красно-белых говорится, что из-за сложно COVID-ситуации в Татарстан максимально разрешенное число зрителей на "Ак Барс Арене" может быть снижено до 500 человек, либо встреча может пройти при пустых трибунах.

"В этой связи принимающая сторона приостановила продажу билетов на матч. В ближайшее время ожидается окончательное решение местного управления Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

"Спартак" находится в постоянном контакте с "Рубином". О возможности посещения субботнего матча болельщиками красно-белых мы сообщим дополнительно", - отмечается в заявлении.

Матч состоится 24 июля в Казани.

футбол Спартак РПЛ Рубин Казань

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