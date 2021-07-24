Россиянин Федосеев вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам в Сочи

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Владимир Федосеев обыграл соотечественника Владислава Ковалева и прошел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи.

В пятницу прошел второй день 4-го круга турнира. По его итогам в следующий раунд прошли Пёрун Кацпер и Ян-Кшиштоф Дуда от Польши, Сантош Видит от Индии, представитель Армении Хаик Мартиросян, француз Максим Вашье-Лаграв, Амин Табатабаи из Ирана и Сэмюэл Шенкленд, представляющий США.

В тай-брейке, который пройдет в субботу, еще раз друг с другом сыграют Даниил Дубов и Андрей Есипенко, Никита Витюгов и Петр Свидлер, Сергей Карякин и Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин и серб Велимир Ивич, Александр Грищук и украинец Антон Коробов, Павел Понкратов и француз Этьен Бакрот соответственно.

Призовой фонд Кубка мира составляет $1,89 млн. Турнир в Сочи завершится 3 августа. По его результатам два лучших гроссмейстера пройдут в турнир претендентов на титул чемпиона мира в следующем году.