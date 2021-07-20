Десять гроссмейстеров от РФ прошли в 1/32 финала Кубка мира по шахматам

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Десять российских гроссмейстеров выиграли у своих оппонентов в третьем круге и прошли в 1/16 финала Кубка мира, который проходит в Сочи.

Во вторник прошел тай-брейк третьего круга чемпионата. По его итогам Давид Паварян, Максим Матлаков и Евгений Томашевский уступили французу Максиму Вашье-Лаграву, поляку Радославу Войташеку и представителю от Ирана Идани Пуей соответственно. Павел Понкратов выиграл у представителя Узбекистана Жахонгира Вахидова, Владислав Артемьев - у представителя Израиля Бориса Гельфанда, Петр Свидлер - у участника от Болгарии Ивана Чепаринова.

Ранее в первые два дня круга Даниил Дубов и Сергей Карякин победили своих соотечественников - Владимира Малахова и Григория Опарина соответственно. Кроме них в следующий раунд прошли Александр Грищук, Андрей Есипенко, Владимир Федосеев, Дмитрий Андрейкин и Никита Витюгов.

В 1/16 Кубка мира будет четыре встречи между россиянами. Между собой сыграют Дубов с Есипенко, Витюгов с Свидлером, Карякин с Артемьевым Федосеев с Ковалевым (выступает представителем от ФИДЕ). В других партиях Андрейкин сыграет с сербом Велимиром Ивичем, Грищук - с украинцем Антоном Коробовым, Понкратов - с французом Этьеном Бакротом.

Призовой фонд Кубка мира составляет $1,89 млн. Турнир в Сочи завершится 3 августа. По его результатам два лучших гроссмейстера пройдут в турнир претендентов на титул чемпиона мира в следующем году.