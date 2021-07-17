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Пятнадцать россиян прошли в 1/32 финала Кубка мира по шахматам в Сочи

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Пятнадцать российских гроссмейстеров выиграли у своих оппонентов во втором круге и прошли в 1/32 финала Кубка мира, который проходит в Сочи.

В субботу прошел тай-брейк второго круга чемпионата. По его итогам россиянин Даниил Дубов обыграл индийца Гукеша Доммараджу. Кроме него в тай-брейке победителями вышли Андрей Есипенко, Владислав Артемьев и Григорий Опарин. В предыдущих раундах круга, прошедших в четверг и пятницу, своих оппонентов победили соотечественники Сергей Карякин, Владимир Федосеев, Владимир Малахов, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Петр Свидлер, Павел Понкратов, Александр Грищук, Евгений Томашевский, Давид Паравян и Дмитрий Андрейкин.

В следующем раунде сыграют Матлаков с поляком Радославом Войташеком, Грищук с аргентинцем Аланом Пичотом, Томашевский с иранцем Пуйей Идани, Андрейкин с индийцем Сарином Нихалом, Паравян с французом Максимом Вашье-Лагравом, Есипенко с представителем Азербайджана Ниджатом Абасовым, Витюгов с представителем Испании Алексеем Шировым, Артемьев с Борисом Гельфандом от Израиля, Свидлер с представителем Болгарии Иваном Чепариновым. Друг против друга сойдутся соотечественники Дубов с Малаховым и Карякин с Опариным соответственно.

Призовой фонд Кубка мира составляет $1,89 млн. Турнир в Сочи завершится 3 августа. По его результатам два лучших гроссмейстера пройдут в турнир претендентов на титул чемпиона мира в следующем году.

Шахматы Сочи

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