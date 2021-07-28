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Футболист сборной России Оздоев пропустит два-три месяца из-за травмы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев из-за растяжения связок колена пропустит два или три месяца, сообщает пресс-служба национальной команды.

Футболист получил травму во время выездного матча 1-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги против подмосковных "Химок" (3:1), который состоялся 24 июля.

Оздоев, скорее всего, не сможет помочь сборной России в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Хорватии (встреча состоится 1 сентября в московских Лужниках), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Волгоград).

Магомед Оздоев

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