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Харчук сменил Кровопускова на посту гендиректора московского ХК "Динамо"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Евгений Кровопусков покинул пост генерального директора московского хоккейного клуба "Динамо", исполняющим обязанности стал его первый заместитель Анатолий Харчук сообщается на сайте команды.

"Совет директоров удовлетворил просьбу генерального директора Евгения Кровопускова об освобождении от занимаемой должности и поблагодарил за продуктивную работу и вклад в развитие динамовского хоккея", - говорится в заявлении.

Кровопускову, который стал гендиректором клуба в апреле 2019 года после ухода Валерия Шанцева, предложена должность советника председателя совета директоров.

Харчук с 2004 по 2006 годы был президентом ХК "Динамо" (Москва). При нем "бело-голубые" завоевали золотые медали чемпионата и впервые в истории стали обладателями Кубка европейских чемпионов. В сезоне-2018/2019 Харчук занимал пост заместителя генерального директора ХК "Динамо".

Евгений Кровопусков

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