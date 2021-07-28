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Хоккеист Дадонов в результате обмена перейдет из "Оттавы" в "Вегас"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России по хоккею, чемпион мира 2014 года Евгений Дадонов будет выступать за американский "Вегас", сообщила пресс-служба НХЛ в среду.

Канадская "Оттава", за которую Дадонов играл с 2020 года, обменяла форварда на защитника "Вегаса" Ника Холдена и на право выбора в третьем раунде драфта-2022.

Согласно контракту с "Оттавой", 32-летний Дадонов еще два сезона будет получать по 5 млн долларов за каждый.

"Вегас" выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с сезона-2017/2018. В 2018 году команда дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила "Вашингтону". "Оттава" в плей-офф НХЛ последний раз играла в сезоне-2016/2017.

Евгений Дадонов Оттава Вегас

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