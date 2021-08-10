Месси прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Футболист уже поприветствовал болельщиков из здания аэропорта

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Самолет с аргентинским футболистом Лионелем Месси на борту приземлился в Париже.

Как сообщает Marca, Месси прилетел в столицу Франции вместе с женой и детьми.

При этом экс-футболист "Барселоны" из окна специального помещения аэропорта поприветствовал болельщиков "Пари Сен-Жермен", клуба, с которым 34-летний Месси должен в скором времени подписать контракт.

В свою очередь, в аккаунтах французского клуба размещен видеоколлаж, откровенно намекающий на то, что контракт вот-вот будет подписан: сюда попали изображения футболки с №10, аргентинский флаг, а также шесть мячей, символизирующих, что Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча".

Ранее сообщалось, что соглашение ПСЖ с Месси будет рассчитано на два года с возможностью его продления еще на год. В свою очередь, годовая зарплата аргентинца составит 35 млн евро без учета бонусов.

Перед подписанием контракта Месси должен пройти медобследование.

5 августа сообщалось, что Месси покидает "Барселону" в связи с тем, что новый контракт – на устраивающих обе стороны условиях – "из-за преград финансового и структурного характера", под которыми подразумеваются правила, действующие для клубов в испанском футбольном чемпионате.

На тот момент Месси уже находился в статусе свободного агента: срок контракта с "Барселоной" истек.

34-летний Месси выступал в "Барселоне" с 2004 года. В составе каталонского клуба он выиграл свыше трех десятков турниров, включая Лигу чемпионов.