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Месси покинул "Барселону"

Месси покинул "Барселону"
Футболист Лионель Месси
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Барселона" объявляет о том, что контракт с аргентинцем Лионелем Месси не будет продлен.

"Несмотря на то, что "Барселона и Месси пришли к соглашению и были готовы подписать сегодня новый контракт, это оказалось невозможным из-за преград финансового и структурного характера", - говорится в заявлении на сайте "Барселоны". В нем отмечается, что под "структурными преградами" подразумеваются правила, действующие для клубов в испанском футбольном чемпионате.

"В результате Месси не остается в "Барселоне". Обе стороны очень сожалеют, что пожелания игрока и клуба не стали реальностью", - подчеркивает "Барселона".

Газета "Паис" отмечает, что ранее в четверг все указывало на то, что клуб и Месси подпишут новое соглашение - по информации издания, стороны полностью согласовали новый контракт, однако к вечеру ситуация изменилась.

"Паис" поясняет, что одной из проблем стали введенные в чемпионате Испании по футболу ограничения на расходы на зарплаты игроков. Так, Барселона в прошлом сезоне истратила 506 млн евро на зарплаты, однако в сезоне 2021-2022 у клуба должен был быть потолок зарплат в 347 млн. Решением проблемы мог стать международный инвестиционный фонд CVC, который был готов выделить деньги испанскому футбольному первенству, однако в "Барселоне" предложение фонда показалось невыгодным.

Ранее в этом году "Барселона" приняла участие в попытке создания футбольной "Суперлиги" - турнира, который объединил бы многие ведущие европейские клубы, но оставил бы "за бортом" менее именитые команды. Этот план не был реализован, так как встретил жесткое сопротивление со стороны УЕФА и ряда лидеров европейских стран. Сторонники "Суперлиги" как раз говорили о том, что именитым европейским клубам становится все сложнее находить деньги на покупку лучших игроков мира. По их мнению, новому поколению болельщиков было бы интересно видеть турнир, в котором выступают только самые известные команды Европы. Еще одним фактором, подорвавшим финансы ряда клубов Европы, стала пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения на посещение болельщиками стадионов.

34-летний Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года. В составе каталонского клуба он выиграл свыше трех десятков турниров, включая Лигу чемпионов, стал шестикратным обладателем "Золотого мяча".

футбол ФК Барселона Лионель Месси

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