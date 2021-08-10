Поиск

Контракт Месси с ПСЖ подпишут по схеме "2+1"

Контракт Месси с ПСЖ подпишут по схеме "2+1"
Лионель Месси
Фото: Marc Gonzalez Aloma/Europa Press via Getty Images

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" и аргентинский нападающий Лионель Месси договорились об условиях контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что контракт будет подписан по схеме "2+1", то есть срок его действия составит два года с возможностью продления еще на год. По сведениям отдельных источников, Месси будет зарабатывать в год 35 млн евро без учетов бонусов.

Сообщается, также, что Месси вылетел в Париж, где сначала пройдет медобследование, после чего подпишет контракт. Приуроченная этому событию пресс-конференция запланирована на среду.

Между тем, ранее сообщалось, что "Барселона", в которой с 2004 года выступал 34-летний Месси, возобновила попытки договориться с форвардом о новом контракте.

футбол Лионель Месси

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили о возобновлении переговоров "Барселоны" с Месси

"Рубин" одержал волевую победу над "Ахматом" в матче РПЛ

"Динамо" одержало третью подряд победу в РПЛ, обыграв ЦСКА

"Динамо" одержало третью подряд победу в РПЛ, обыграв ЦСКА

"Ростов" сыграл вничью с "Химками" в первом матче под руководством Семина

Олимпиада-2020

Летняя Олимпиада в Токио официально завершилась

Летняя Олимпиада в Токио официально завершилась
Олимпиада-2020

Россияне выиграли 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Обобщение

Россияне выиграли 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Обобщение
Олимпиада-2020

Женская сборная России по гандболу стала серебряным призером Олимпиады

Олимпиада-2020

Россия заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио

Олимпиада-2020

Женская сборная США по волейболу впервые выиграла Олимпиаду

Женская сборная США по волейболу впервые выиграла Олимпиаду
Олимпиада-2020

Олимпиада. Финишная прямая. Онлайн

Олимпиада. Финишная прямая. Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код