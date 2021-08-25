Австралийская велогонщица Греко стала первой чемпионкой Паралимпиады-2021

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Велогонщица из Австралии Пейдж Греко завоевала золото летней Паралимпиады-2021 в индивидуальной гонке преследования на 3000 м в соревнованиях на треке.

Таким образом, она стала первым победителем Паралимпиады в Токио. При этом спортсменка установила новый рекорд мира – 3 минуты 50,815 секунды.

Второе место заняла китаянка Ван Сяомэй, третье – немка Дениз Шнайдер.

Россиянки в данной дисциплине не участвовали.

Паралимпиада-2021 в Токио пройдет до 5 сентября.