В Токио официально стартовали Паралимпийские игры

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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Летние Паралимпийские игры-2020 в Токио во вторник объявлены официально открытыми.

Об открытии Игр объявил Император Японии Нарухито.

Церемония прошла на Национальном стадионе Токио без зрителей. Они также будут отсутствовать и на аренах во время соревнований. Причина - пандемия коронавируса.

С самого утра по токийскому времени у здания стадиона действуют ограничения на проезд автотранспорта, дежурят стражи порядка.

"У нас есть крылья"

Организаторы отмечают, что в качестве основной темы для церемонии открытия выбран концепт "We Have Wings" (с англ. "У нас есть крылья"). По их словам, эта тема выбрана для того, чтобы повысить осведомленность относительно мужества паралимпийцев, которые пытаются "расправить крылья вне зависимости от того, откуда дует ветер".

Накануне глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что сделает все возможное для проведения безопасных игр в условиях пандемии коронавируса.

"Один из вопросов, который мне часто задают: "Сможем ли мы провести безопасные игры?". Ответ - да. Мы бы не были на данном этапе, если бы не верили, что сможет провести безопасные игры", - сказал он.

На церемонии открытия организаторы пронесли флаг Афганистана, хотя спортсмены из этой страны не будут принимать участие в играх из-за того, что не смогли прилететь в Токио ввиду кризисной ситуации в Афганистане.

Помимо национальных команд, в Паралимпиаде принимает участие Паралимпийская Команда Беженцев, которая состоит из шести атлетов.

"Вы - невероятно мужественные люди"

Ранее в этот день министр спорта Олег Матыцин пожелал удачи российским паралимпийцам.

"Совсем скоро вам предстоит принять участие в долгожданном спортивном событии, к которому будет привлечено внимание всего мира. Российским болельщикам не удастся поддержать вас на трибунах, но мы будем всем сердцем переживать и болеть за вас дома. Вы - невероятно мужественные люди, демонстрирующие, как важно не сдаваться, идти к намеченной цели, верить в себя и свои силы", - приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

"Ваши выдержка, упорство, умение преодолевать любые трудности являются примером и мотивацией для многих людей. Желаю вам успешных выступлений и ярких побед! Вся страна с вами!" – сказал Матыцин.

Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации на Паралимпиаду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена. Они выступят в 19 видах спорта. Российские спортсмены в свете санкций CAS, запрещающим участвовать в Играх под государственной символикой РФ, выступят под флагом Паралимпийского комитета России.

В общей сложности ожидается выступление 4400 атлетов. Участие в играх примут 162 делегации из разных стран.