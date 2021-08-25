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Матчи КХЛ сезона-2021/22 будут транслироваться в США и Канаде

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига продала права на показ матчей сезона-2021/2022 двум вещателям из США, заявил вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

"Мы подписали два контракта с вещателями из США, один из них - телеканал ESPN, который покажет 50 матчей регулярного чемпионата и весь плей-офф. Второй - ОТТ-платформа Portable.TV, который покажет остальные матчи на территории США, а также в полном объеме покажет игры КХЛ на территории Канады", - сказал Доброхвалов на встрече с журналистами в среду.

Сезон-2021/22 КХЛ стартует 1 сентября, когда за Кубок Открытия сыграют действующие обладатель Кубка Гагарина омский "Авангард" и победитель регулярного чемпионата прошлого сезона московский ЦСКА.

хоккей КХЛ

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