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Рекордсмен КХЛ Сергей Мозякин завершил карьеру

Рекордсмен КХЛ Сергей Мозякин завершил карьеру
Сергей Мозякин
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин завершил игровую карьеру, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в понедельник.

За 13 сезонов в КХЛ Мозякин провел 842 матча, в которых набрал 928 (419+509 по системе "гол+пас") очков. С этими показателями он является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом в истории лиги.

В составе "Металлурга" Мозякин дважды выиграл Кубок Гагарина - в сезонах 2013/14, 2015/16.

40-летний Мозякин шесть раз становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, четыре раза лучшим снайпером регулярного чемпионата, четырежды получал приз "Золотая клюшка" самому ценному игроку регулярного чемпионата. Кроме того, он два раза признавался самым ценным игроком плей-офф, принял участие в одиннадцати Матчах Звезд КХЛ.

Мозякин - олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в составе сборной России.

хоккей КХЛ

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