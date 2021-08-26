Определились все участники основной стадии Лиги чемпионов

Игроки "Зенита". Архивное фото Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В ночь на четверг по московскому времени стал известен полный состав участников групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Россию здесь представит петербургский футбольный клуб "Зенит", как и ряд команд, получивший путевку в основную стадию автоматически – в качестве действующего чемпиона страны. Серебряный призер Российской премьер-лиги московский "Спартак" участвовал в квалификационной стадии, но не прошел ее. В результате столичный клуб сыграет на групповом этапе Лиги Европы, второго по статусу клубного турнира континента.

Помимо "Зенита", в основном этапе ЛЧ сыграют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси" (все – Англия), "Атлетико", "Реал", "Барселона", "Севилья", "Вильярреал" (все – Испания), "Интер", "Милан", "Аталанта", "Ювентус" (все – Италия), "Бавария", "Лейпциг", "Боруссия" (Дортмунд), "Вольфсбург" (все – Германия), "Лилль", "Пари Сен-Жермен" (оба – Франция), "Спортинг", "Порту", "Бенфика" (все – Португалия), "Динамо", "Шахтер" (оба – Украина), "Брюгге" (Бельгия), "Аякс" (Нидерланды), "Бешикташ "(Турция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Мальме" (Швеция), "Шериф" (Молдавия), "Зальцбург" (Австрия).

Жеребьевка турнира пройдет в четверг в Стамбуле.