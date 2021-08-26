"Шахтер" пробился в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Футболисты донецкого "Шахтера" завоевали путевку в основную стадию Лиги чемпионов УЕФА, в раунде плей-офф квалификации оказавшись сильнее команды "Монако" (Франция).

Ответный матч в Харькове завершился вничью – 2:2 с учетом дополнительного времени.

После голов Виссама Бен-Йелдера на 18-й и 39-й минутах "Монако" повел с разницей в два мяча.

На 74-й минуте футболист "Шахтера" Марлос сократил отставание в счете. С учетом победы украинской команды в первом матче со счетом 1:0 и отмены правила гостевого гола (которое дает преимущество команде, больше забившей на выезде), счет по сумме двух встреч стал равным.

На 114-й минуте - в дополнительное время - состоялся автогол игрока "Монако" Рубена Агилара, в результате чего путевку в основную стадию получил "Шахтер".

Полузащитник сборной России Александр Головин вышел в стартовом составе "Монако" и был заменен во втором тайме.

Также в отчетный игровой день в групповую стадию ЛЧ пробились австрийский "Зальцбург" и молдавский "Шериф", которые по сумме двух встреч оказались сильнее датского "Брондбю" и хорватского "Динамо" соответственно.

"Монако", "Брондбю" и "Динамо" турнирный путь продолжат в групповой стадии Лиги Европы УЕФА, второго по статусу турнира континента.