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"Спартак" вновь проиграл "Бенфике" и выбыл из Лиги чемпионов УЕФА

Московский клуб сыграет в групповой стадии Лиги Европы

"Спартак" вновь проиграл "Бенфике" и выбыл из Лиги чемпионов УЕФА
Лига чемпионов УЕФА 2021/22. "Бенфика"(Лиссабон, Португалия) - "Спартак" (Москва, Россия). Справа: Джордан Ларссон (Спартак)
Фото: AP/TASS

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 0:2 потерпели поражение от португальской "Бенфики" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

На 58-й минуте встречи, прошедшей в Лиссабоне, ворота "Спартака" поразил Жоау Мариу. В компенсированное ко второму тайму время отличился новичок "Бенфики" украинец Роман Яремчук.

Первый матч, ранее состоявшийся в Москве, также завершился победой "Бенфики" (2:0). В итоге по сумме двух встреч португальская команда выходит в раунд плей-офф квалификации. "Спартак" же продолжит турнирный путь в групповой стадии Лиги Европы - второго по статусу турнира еврокубков.

Таким образом, в групповой стадии Лиги чемпионов Россию будет представлять только петербургский "Зенит". Путевку в основную стадию он получил автоматически как действующий чемпион России.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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