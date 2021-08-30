Сборная России выиграла первый ЧМ по пляжному самбо

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Первый в истории чемпионат мира по пляжному самбо завершился в Ларнаке (Республика Кипр).

Самбисты соревновались в индивидуальном зачете и турнире сборных. В обоих случаях победителем стала сборная Всероссийской федерации самбо (ВФС), завоевавшая шесть золотых медалей из восьми возможных.

Лучшими в своих категориях стали: Вячеслав Сергеев (до 58 кг), Рамазан Елаев (до 71 кг), Максим Иванов (до 88 кг), Артур Хапцев (свыше 88 кг), Полина Крупская (до 50 кг) и Алия Биккужина (до 59 кг). Помимо них победы одержали представительница Румынии Ольга Малейка в весовой категории до 72 кг и Болгарии - Мария Оряшкова в категории свыше 72 кг.

В турнире сборных команда ВФС за явным преимуществом взяла верх, не проиграв ни одной схватки. Серебро досталось сборной команды Украины, бронзу между собой поделили сборные Румынии и Узбекистана.

"Я очень рад, что в это непростое время нам удалось провести первый Чемпионат мира по пляжному самбо. Турнир выдался по-настоящему зрелищным и интересным. Зрители проявили к соревнованиям большой интерес, заполнив трибуны до отказа. Этот турнир стал отправной точкой большого, и хочется верить, яркого пути", - отметил президент Международной федерации самбо президента Василий Шестаков, которого цитирует пресс-служба организации.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 11 стран: Болгарии, Греции, Израиля, Казахстана, Кипра, Кореи, Румынии, Сербии, Узбекистана и Украины, а также сборная команда ВФС.